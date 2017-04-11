В Якутске почтили память композитора Марка Жиркова

В день рождения первого якутского композитора Марка Жиркова, 8 апреля, состоялось возложение цветов к могиле выдающегося музыканта. В церемонии приняли участие музыкальная общественность Якутии, земляки и родственники.

«Наследие Марка Николаевича представляет большой пласт музыкального материала, — отметил председатель Союза композиторов Якутии Кирилл Герасимов. — Его деятельность широка и глубока, очень содержательна. Сегодня мы не можем сказать, что полностью освоили все, что оставил после себя один из основоположников якутского музыкально-театрального искусства, многое еще предстоит изучить, увековечить и передать молодому поколению».

По словам ответственного секретаря оргкомитета юбилея композитора Татьяны Павловой—Борисовой, в этом году республика широко отметит 125-летие Марка Жиркова, запланировано множество интересных мероприятий, проектов, посвященных жизни и деятельности музыканта. «С начала этого года уже прошли концерты профессиональных коллективов в районах республики, состоялись смотр-конкурс вокальных ансамблей «Поющее мужское братство» и региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, творческие мастер-классы. Осветим жизнь композитора не только с творческой, но и научной стороны – прошли Жирковские чтения для учащихся школ, на базе Высшей школы музыки запланирована всероссийская научно-практическая конференция. Мероприятия такого характера вовлекут молодежь и экспертов в изучение творчества композитора», — рассказала она.

1 из 2

По ее словам, в скором времени якутяне смогут оценить собрание сочинений Марка Жиркова, куда вошли 100 песен: для голоса с фортепиано и хоровые. Национальный архив республики и Вилюйский улус к юбилейной дате готовят фотоальбом композитора, собравший уникальные фотографии и документы. Театральная жизнь республики ознаменуется постановками сочинения Жиркова — музыкальной оперы «Ньургун Боотур» и балета «Полевой цветок».

В Московской государственной консерватории им. П. Чайковского, в стенах которой Марк Жирков постигал азы композиторской деятельности, пройдет круглый стол с участием столичных экспертов в области искусств и концерт мастеров искусств Якутии. Крупное российское издание «Московский журнал» посвятит спецвыпуск жизни и деятельности якутского композитора.

В день открытия Ысыаха Олонхо на родине Марка Жиркова в Вилюйске финальная песня оперы «Ньургун Боотур» прозвучит из космоса, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.