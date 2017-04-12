В Якутске обсудили детское музыкальное образование

В Якутске вчера прошел круглый стол по проекту «Музыка для всех». Участники обсудили состояние и перспективы подготовки кадров музыкальных работников в республике, прослушали информацию об опыте работы учителей музыки Якутии.

С информацией о реализации проекта выступил министр образования и науки республики Владимир Егоров. В республике работает 520 учителей музыки, из них с высшим образованием – 185. С 2013 года 1 319 учителей музыки повысили квалификацию, в республике насчитывается 1 321 вокальное объединение, 266 музыкальных объединений, 602 фольклорных.

О подготовке учителей музыки рассказали директор якутского педколледжа Ирина Любимова и заместитель директора по учебной работе Якутского музыкального колледжа Чаянда Скрыбыкина.

Выступили руководитель методического объединения музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений города Якутска Наталья Васильева с темой «Реализация проекта «Музыка для всех» в дошкольных образовательных учреждениях г. Якутска», учитель музыки Маганской СОШ Нелли Сизых на тему «Развитие вокальных и инструментально-исполнительских навыков у учащихся на уроках музыки» и другие.

Подводя итоги круглого стола, председатель попечительского совета проекта «Музыка для всех», государственный советник республики Михаил Николаев призвал качественно подготовиться к первому съезду учителей музыки и изобразительного искусства, который пройдет в республике в 2018 году и к Всеазиатской музыкальной олимпиаде.