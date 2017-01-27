В Якутии стартовал новый поэтический проект

Владислав Левочкин, I заместитель министра культуры и духовного развития республики, стал первым героем нового поэтического проекта.
В Национальной библиотеке стартовал проект «Поэзия нашего времени», приуроченный Году молодежи. Проект знакомит с творчеством молодых поэтов, начинающих авторов нашей республики.
Первым свое творчество представил Владислав Левочкин. Видеоролик снял молодой коллектив творческого объединения «Кэмвидео» — режиссер Дмитрий Никаноров, операторы Серафим Федоров и помощник оператора Спиридон Лопатин.
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