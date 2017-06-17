В Якутии пройдут Дни литературы и искусства Киргизии

С 19 по 21 июня в Якутии пройдут Дни литературы и искусства Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Ил Тумэна. Дни организуются в рамках 120-летия одного из основоположников государственности Якутии и Кыргызстана, государственного и политического деятеля Максима Аммосова.

Кыргызстан будет представлен делегацией под руководством советника президента Кыргызской Республики Миры Карыбаевой. Среди гостей Якутии — депутат Жогорку Кенеша, заслуженный деятель культуры Садык Шер-Нияз, народный писатель, председатель Национального союза писателей Кыргызской Республики Акбар Рыскулов и другие.

19 июня, в день приезда, гости возложат цветы к памятнику Максима Аммосова. Далее в Литературном музее состоится круглый стол с участием писателей, деятелей науки и искусства, будут презентованы книги переводов с кыргызского на якутский язык: произведений Чингиза Айтматова «Илгэлээх ардах» и сборника «Кун кууьар хайатыттан». В кинозале «Сахафильма» пройдет торжественное открытие Дней кыргызского кино и церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Союзом кинематографистов Кыргызской Республики и Республики Саха (Якутия).

В Национальном художественном музее откроется выставка изобразительного искусства кыргызских художников. В Саха академическом театре представят фрагменты из спектаклей Саха театра по произведениям Чингиза Айтматова «Желанный голубой берег», «Материнское поле». В селе Намцы 21 июня проводится национальный праздник Ысыах, посвященный 120-летию со дня рождения М.К. Аммосова. Гости из Кыргызстана примут участие в церемонии открытия памятника М.К. Аммосову, также посетят музей Государственности Республики Саха (Якутия) в селе Хатырык.

Ранее Неделя кыргызской литературы в нашей республике проходила в 1966 году. Тогда в республику приехала большая делегация писателей во главе первым секретарем Союза писателей Киргизской ССР Токтоболотом Абдумомуновым.