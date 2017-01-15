В Театре юного зрителя проводили Год кино

В Театре юного зрителя 14 января состоялся праздник, посвященный закрытию Года кино. 18 актеров театра, а это почти вся труппа, весьма активно снимаются в фильмах.

Для того, чтобы отметить творческие успехи молодых актеров, руководство театра организовало вечер, на котором ведущие режиссеры и кинодеятели вручили артистам именные статуэтки. Благодарственные письма от Союза кинематографистов Якутии вручили председатель Алексей Романов, руководитель Центра визуального наследия народов Якутии Бэргэн Парников и самые успешные кинематографисты и деятели кино в республике: Степан Порядин, Ирина Энгелис, Нюргуйана Васильева, Руслан Тараховский, Степан Бурнашев, Яна Байгожатова, Константин Тимофеев, Анатолий Кириллин, Евгений Пивоваров, Алексей Амбросьев. Проход по красной дорожке вылился в настоящий праздник молодости и красоты. Каждый актер получил в качестве презента сертификат от ювелирного магазина «Киэргэ». В этот вечер также чествовали ветеранов кинематографии Николая Сантаева, Полину Лепчикову, Николая Баттахова, которым были вручены памятные подарки «Признание».

В Театре юного зрителя появилась Аллея звезд, на которой фотографировались не только сами актеры, но и многочисленные зрители.