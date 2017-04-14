В Союз писателей Якутии приняли новых членов

В Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского сегодня состоялось вручение билетов новым членам Союза писателей Якутии. В этом году были приняты девять человек.

Билеты вручил председатель союза, народный поэт Якутии Иван Мигалкин. Он выразил надежду, что новоиспеченные члены будут активно участвовать во всех мероприятиях союза и радовать новыми творениями. «Мы собрались здесь по радостному поводу, наши ряды пополняются. Это те люди, с которыми мы связываем большие надежды. Вы вступили в сообщество, членами которых является плеяда прославленных якутских писателей, так что ответственность большая», – подчеркнул поэт.

Членами союза стали Василий Гоголев – Уйулҕан, Михаил Гоголев – Долгун, Оксана Гаврильева – Айсаана, Иван Бубякин, Иннокентий Елисеев – Усхан, Екатерина Кычкина, Любовь Олесова – Тапталаана, Августина Хабарова-Владимирова, Егор Картузов.

Екатерина Кычкина стихи считала всего лишь своим хобби, пока в 2015 году не стала лауреатом национальной литературной премии «Поэт года» в номинации «Выбор издательства».

«Стихи я начала серьезно писать еще в Москве, во время учебы в бакалавриате. Выкладывала в интернет, получала отзывы от читателей, одно время у меня был свой блог. Я пишу в основном о человеке, его эмоциях, впечатлениях и переживаниях. Черпаю вдохновение и темы стихотворений из своих наблюдений за жизнью. Узнав о судьбе какого-то человека, я могу размышлять о нем, представляя, что он переживает, что чувствует. Из этих размышлений рождается стихотворение, и оно может получиться абсолютно любым: радостным, грустным или даже ироничным», – делится Екатерина Кычкина. Она – выпускница экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, является начальником управления международных отношений банка «Агора».

После вручения билетов в Галерее национальных культур Дома дружбы народов прошла тематическая встреча «Литературная Арктика» с участием писателей республики.