В Санкт-Петербурге отметили национальный праздник Ысыах

В местности Ольгино в Санкт-Петербурге состоялся государственный национальный праздник Якутии Ысыах, олицетворяющий встречу лета и пробуждение природы. В празднике приняли участие около 700 жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Мероприятие прошло при поддержке жителей Верхоянского района, правительства Санкт-Петербурга, Дома национальностей Санкт-Петербурга, якутской диаспоры и молодежи, спонсоров и партнеров. Праздник был посвящен двум важным событиям: 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 95-летию образования Якутской АССР.

Обрядовую часть с молитвенными обращениями к якутским божествам Айыы и концертную программу представили гости из Верхоянского района: более 80 артистов провели обряд благословения алгыс, выступили с якутскими и эвенскими танцами, с якутскими скороговорками – чабыргах, песнями. Юные верхоянцы поставили отрывок из якутского героического эпоса Олонхо. В концерте также приняли участие ансамбль-студия «Северное сияние», хор «Казачья доля» и студенческие творческие коллективы «Дуораан» и «Талбан».

В официальной части выступили постпред Якутии при президенте России Юрий Куприянов, председатель Комитета внешних связей Санкт-Петербурга Евгений Григорьев и глава Верхоянского района Виктор Павлов. Юрий Куприянов поздравил всех с праздником и торжественно поприветствовал петербуржцев традиционным «Уруй-айхал!». Поблагодарив гостей, организаторов и партнеров праздника Ысыах, Юрий Куприянов вручил юбилейные знаки «385 лет Якутия с Россией» Евгению Григорьеву, председателю совета ветеранов-якутян Петру Филиппову и президенту Культурного общества «Саха-Санкт-Петербург» Гаврилу Троеву. Евгений Григорьев поприветствовал участников мероприятия от имени Правительства Санкт-Петербурга. Он отметил, что Ысыах является ярким примером межнационального согласия,

Якутян с праздником Ысыах поздравили также Комитет межнациональных отношений и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Дом национальностей Санкт-Петербурга, Русское географическое общество, представительства Астраханской области, Республики Коми, бурятская диаспора и ряд других учреждений и организаций.

После выступлений официальных лиц участники праздника станцевали сакральный хороводный танец осуохай, символизирующий объединение и дружбу людей.

В программе праздника были конкурсы, лотерея, концерт. Верхоянцы также провели презентацию блюд якутской кухни: все желающие смогли попробовать блюда из жеребятины, кровяную колбасу, копченую рыбу, оладьи и другие деликатесы.

Несмотря на проливной дождь в завершение праздника, участники с большим интересом наблюдали за спортивными соревнованиями «Игры Тыгына». Спортсмены состязались в перетягивании палки — мас-рестлинге, якутской борьбе хапсагай и национальных прыжках. В мас-рестлинге в весовых категориях до 65 кг и свыше победу одержали студенты-якутяне Егор Худаев и Сарыал Макаров, в борьбе хапсагай в аналогичных категориях выиграли Саврентий Антонов из Якутии и гость из Бурятии Галсан Доржицыренов, в прыжках сильнейшим стал якутянин Степан Охлопков. Всем победителям вручили кубки, медали, ценные призы, якутские ножи. Также каждый победитель получил традиционный приз мюhэ — вареная бедренная кость с мясом. Девушки состязались в мас-рестлинге за главный приз – якутский бриллиант. В упорной борьбе за первое место победу одержала якутянка Марина Гоголева.

Якутский праздник Ысыах стал ярким примером межнационального согласия в Санкт-Петербурге и объединил якутян и петербуржцев, которые смогли увидеть культуру народов Якутии во всей ее красе.

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