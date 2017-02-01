В Саха театре состоится премьера спектакля «Девушка-богатырь Джырыбына Джырылыатта»

Театр Олонхо представляет новую постановку по мотивам знаменитого эпоса «Джырыбына Джырылыатта» Прокопия Ядрихинского. Спектакль расскажет о девушке-богатыре, обладающей огромной силой.

Премьерные показы пройдут 7-8 февраля на родине автора — в селе Партизан Намского улуса. Через неделю горожане смогут посмотреть спектакль на сцене Саха академического театра им. П. А. Ойуунского.

Для режиссёра-постановщика Матрены Корниловой это первая крупная самостоятельная работа. По ее словам, выбор сказания неслучаен: «Это такой же известный эпос, как и «Ньургун Боотур», в свое время он много печатался и был популярным. Олонхо подходит для постановки в театре и рассказано доступным языком».

Что касается сюжета спектакля, то он на первый взгляд прост. Главная героиня, как якутская Жанна Д’Арк, встает на защиту своего народа.

1 из 4

«Мы показываем, что главная героиня меняется, чтобы защитить Срединный мир. Когда надо, она нежная, а в другой момент берется за меч», — говорит режиссер.

В спектакле много массовых сцен, в нем будут задействованы все артисты.

Художественный руководитель Саха театра Андрей Борисов рассказал журналистам о проекте здания для театра Олонхо. Планируется, что в нем будет три круглых зала. Начать строительство объекта должны в 2018 году. Спектакль «Джырыбына Джырылыатта» он характеризовал словами якутского писателя: «Как говорил Платон Алексеевич, женщина — великая сила, а мужчина — только вспомогательная».

Матрена Корнилова признается, что работать над произведением ей было сложно. Но успокаивало то, что олонхо — это не «мертвый» текст, а рассказ, в котором можно передать свое видение.

В ближайших планах Саха театра — несколько премьер, дни Театра Олонхо в Чурапчинском и Таттинском улусах, а также спектакли под открытым небом на площади Орджоникидзе.