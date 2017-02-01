В Саха театре состоится премьера спектакля «Девушка-богатырь Джырыбына Джырылыатта»

Театр Олонхо представляет новую постановку по мотивам знаменитого эпоса «Джырыбына Джырылыатта» Прокопия Ядрихинского. Спектакль расскажет о девушке-богатыре, обладающей огромной силой.
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Премьерные показы пройдут 7-8 февраля на родине автора — в селе Партизан Намского улуса. Через неделю горожане смогут посмотреть спектакль на сцене Саха академического театра им. П. А. Ойуунского.
Для режиссёра-постановщика Матрены Корниловой это первая крупная самостоятельная работа. По ее словам, выбор сказания неслучаен: «Это такой же известный эпос, как и «Ньургун Боотур», в свое время он много печатался и был популярным. Олонхо подходит для постановки в театре и рассказано доступным языком».
Что касается сюжета спектакля, то он на первый взгляд прост. Главная героиня, как якутская Жанна Д’Арк, встает на защиту своего народа.
«Мы показываем, что главная героиня меняется, чтобы защитить Срединный мир. Когда надо, она нежная, а в другой момент берется за меч», — говорит режиссер.
В спектакле много массовых сцен, в нем будут задействованы все артисты.
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Художественный руководитель Саха театра Андрей Борисов рассказал журналистам о проекте здания для театра Олонхо. Планируется, что в нем будет три круглых зала. Начать строительство объекта должны в 2018 году. Спектакль «Джырыбына Джырылыатта» он характеризовал словами якутского писателя: «Как говорил Платон Алексеевич, женщина — великая сила, а мужчина — только вспомогательная».
Матрена Корнилова признается, что работать над произведением ей было сложно. Но успокаивало то, что олонхо — это не «мертвый» текст, а рассказ, в котором можно передать свое видение.
В ближайших планах Саха театра — несколько премьер, дни Театра Олонхо в Чурапчинском и Таттинском улусах, а также спектакли под открытым небом на площади Орджоникидзе.