В московском Доме кино покажут фильм о быте якутского коневода

В Большом зале Дома кино Союза кинематографистов России откроется вечер «Русский север. Земля настоящих людей» 2 февраля. В рамках вечера в Доме кино состоится показ фильма-лауреата российских и международных кинофестивалей «24 снега».

Показ фильма режиссера-документалиста Михаила Барынина приурочен к 95-летию образования Республики Саха (Якутия) и 385-летию ее вхождения в состав Российского государства.

Картину представит кинорежиссер-документалист, сценарист, заслуженный деятель искусств России, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации С. В. Мирошниченко. После показа состоится встреча со съемочной группой.

В центре фильма – быт якутского коневода Сергея. Его жизнь может показаться городскому жителю борьбой за выживание. По сути, так оно и есть. Но именно в таком образе жизни он видит своё предназначение. Несмотря на все трудности, связанные с отсутствием цивилизации, связи с внешним миром и суровым климатом арктической Якутии, Сергей считает себя свободным человеком, ведь он работает не за зарплату, а по призванию. Годы, проведенные в тундре, он исчисляет снегами…

Фильм был отмечен Призом зрительских симпатий на XXXVIII Московском Международном кинофестивале, стал лучшим документальным фильмом на IV Якутском международном кинофестивале, где также получил Специальный приз жюри за блестящее визуальное решение фильма, на Международном фестивале документального кино «Флаэртиана» взял Приз за оригинальное художественное решение – «Серебряный Нанук», а также Приз зрительских симпатий. На XV Международном Байкальском фестивале документальных и научно-популярных фильмов «Человек и природа» им. В. Распутина фильм получил Гран-при и Приз молодежного жюри. Жюри Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» отметило картину Призом «За лучшую операторскую работу в документальном фильме», также фильмы был удостоен Призом зрительских симпатий.

Картина номинирована на Национальную Премию в области кинематографии «Золотой Орел» за 2016 год как лучший неигровой фильм. В феврале 2017 года «24 Снега» представит Россию на Берлинском Международном Кинофестивале, а в марте 2017 в Вашингтоне на крупнейшем международном экологическом кинофестивале Environmental Film Festival in the Nation’s Capital.

Дата показа: 02.02.2017

Сбор гостей: 18.00

Начало показа фильма: 19.00

Место: Дом кино Союза кинематографистов РФ (Москва, ул. Васильевская, 13)

Вход свободный