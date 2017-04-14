В аэропорту Якутска открылась выставка рисунков «Необъятный космос»

В пассажирском терминале аэропорта «Якутск» выставлены работы победителей республиканского конкурса рисунков «Необъятный космос».

На открытии выставки юных художников-авторов лучших работ наградили представители руководства АО «Аэропорт Якутск», управы Гагаринского округа и рескома профсоюзов авиаторов.

Организаторы отметили, что география участников с каждым годом расширяется, и из городского конкурс вырос до республиканского. По словам художественного руководителя ДК им. Ю.А. Гагарина Анны Еремеевой, ее приятно удивило то, насколько серьезно дети подошли к раскрытию темы. «С каждым годом работы становятся все качественнее, краше», — подчеркнула она.

АО «Аэропорт Якутск» с самого начала является партнером конкурса и каждый год предоставляет площадку для выставки лучших творений. Генеральный директор Николай Местников убежден, что в аэропорту есть место искусству, и с радостью поддерживает творческие коллективы Якутии. Так, например, предприятие тесно сотрудничает с Арктическим государственным институтом культуры и искусств. В данное время работает выставка «Полет кисти», здесь можно ознакомиться с живописью и графикой Туйаары Шапошниковой, Марины Рахлеевой и Дьулустана Бойтунова.