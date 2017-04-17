В аэропорту Якутска открылась выставка, посвященная юбилею трассы «Аляска – Сибирь»

В музее авиации Якутии, работающем в аэропорту «Якутск», открылась выставка, посвященная 75-летию перегоночной трассы Аляска-Сибирь. Выставка рассказывает о Якутске как о центре перегоночной трассы, по которой на фронт перенаправлялись американские самолеты.

В Якутске были расположены штабы перегоночной дивизии и Красноярской воздушной трассы, базировались 4-й перегоночный и 8-й транспортный авиаполки. Перегоночная трасса «Аляска – Сибирь» сыграла большую роль в истории развития аэропорта Якутск и якутской авиации в целом. Ее летчики в последующем составили золотой фонд личного состава Якутского управления гражданской авиации.

Напомним, музей авиации Якутии был открыт в аэровокзальном комплексе аэропорта «Якутск» в 2015 году.

Сегодня музей – это летопись 90-летней истории авиации Якутии, около 50 моделей самолетов, когда-либо летавших в небе Якутии, исторические экспонаты, представляющие собой различные технические устройства, документы и фотографии.

Помимо выставки к 75-летию перегоночной трассы, в музее действует временная экспозиция, посвященная «папанинской четверке» и подвигам полярных летчиков-рекордсменов Валерия Чкалова и Михаила Громова.

Дорога жизни: Легендарной трассе «Аляска – Сибирь» — 75 лет