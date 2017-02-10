Творчество мастеров Якутии экспонируется на Старом Арбате

В самом сердце российской столицы, на Старом Арбате, открылась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Якутии.

Как сообщил председатель общественной организации содействия культурному развитию «Айсар» Александр Григорьев, в выставочном зале «Старый Арбат, 24» якутяне экспонируют более ста работ.

«Мы привезли изделия известных в Якутии мастеров, в том числе К.Мамонтова и М.Адамовой, а также сувенирные изделия Сахабулт. Презентуя творчество якутских мастеров, на наших стендах проходят практику студенты кафедры туризма и сервиса СВФУ. Цель, которую мы преследуем – содействие культурному развитию республики. Я считаю, что народные мастера из Якутии должны расширять географию своей деятельности. На родине о них знают многие, а за пределами – пока нет. Именно для этого мы экспонируемся в центре российской столицы, рассчитывая на широкий интерес и общественности, и потенциальных закупщиков, на расширение рынков сбыта продукции народно-прикладного творчества республики», — рассказал Александр Григорьев.

Организаторы приурочили выставку к юбилейной дате – 385-летию вхождения Якутии в Российское государство. Посетители смогут посетить экспозицию мастеров из Якутии до 5 марта. Однако, организаторы выражают надежду на то, что якутская экспозиция продолжит работу на Старом Арбате в качестве постоянной.

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