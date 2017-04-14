Трое актеров из Якутии поедут в международную летнюю театральную школу

В июне Союз театральных деятелей РФ проведет ХI Международную летнюю театральную школу для молодых профессиональных актеров России стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году из Республики Саха поедут Антон Ботаков из Театра юного зрителя, Ксения Еремеева из Русского драматического театра и Наталья Слепцова из Театра Олонхо.

В этом году школа «посадит за парты» 87 начинающих артистов из 24 стран мира: США, Португалии, Дании, Германии, Монголии, в том числе впервые из Боснии и Герцеговины.

Образовательная программа проекта включает мастер-классы, тренинги и лекции по профессиональным дисциплинам (актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение), творческие встречи с мастерами российского и зарубежного театра, просмотр спектаклей московских театров, показы выпускных спектаклей школы на театральных площадках Москвы и Московской области.

Важной составляющей процесса обучения является участие в одном из режиссерских проектов. В этом году запланирована постановка пяти разножанровых спектаклей: кукольного, пластического, уличного и двух драматических.