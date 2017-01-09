«Symphonica ARTica» поздравила юных слушателей с Рождеством

Прекрасной новогодней сказкой начался 2017 год для юных любителей классической музыки. 7 января симфонический оркестр «Symphonica ARTica» под управлением Павла Васьковского подарил театрализованное представление с участием сказочных персонажей на Рождественском концерте «Новогодняя карусель».

Снежная Королева и ее помощницы увлекли ребят в волшебный мир, обсудив музыку прозвучавшую на концерте: произведения П. Чайковского, саундтреки из мультфильмов «Мама для мамонтенка», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Бременские музыканты», «Приключения капитана Врунгеля» и «Ну, погоди!». Каждое произведение можно было не только послушать, но и посмотреть, что немаловажно для маленьких слушателей, вниманием которых иногда бывает трудно завладеть.

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«Все мы знаем о благодатном влиянии классической музыки на психологическое состояние ребенка и развитие его творческих способностей. Филармония Якутии поможет родителям в развитии своего малыша при помощи интересных и веселых детских концертов. На наших мероприятиях вы сможете открыть для маленьких слушателей удивительный и прекрасный мир классической музыки», — отметили в Филармонии Якутии.