Солисты корейской оперы исполнили мировые шедевры в Якутске

Одиннадцатый день фестиваля «Классика Белых Ночей» порадовал ценителей музыки выдающимся оперным исполнением. Почетное право выступить на сцене якутского Государственного театра оперы и балета выпало звездам корейской эстрады.

«В Якутск приехали восемь солистов из Кореи, они выступили совместно с симфоническим оркестром Государственного театра оперы и балета. Зрителям представлены известные произведения оперного жанра. Концерт прошел в двух отделениях и стал большим праздником для всех», — рассказал ЯСИА руководитель отдела по творческой работе Высшей школы музыки Сергей Чегирев.

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Репертуар вечера был исключительно классическим. Звучали фрагменты из произведений «Сибирский цирюльник», «Фаворитка», «Трубадур», «Травиаты», «Турандот» и других шедевров.

«Мне очень понравилось исполнение. Очень талантливые артисты, а Южная Корея стала для нас сегодня чуть ближе и раскрылась с другой стороны», — отметила зритель Бермет Лазарева.

Напомним, фестиваль «Классика Белых Ночей» стартовал 8 июня и продлится до 4 июля. Он включает в себя 15 концертов, 1 спектакль, 2 конкурса, мастер-классы и первый дальневосточный симфонический семинар-форум.