Мастер юмора и сатиры Валентина Чиркова подготовила шоу-проект «Ботуук сымыытын тула…»

Новый год встречаем в сопровождении юмора и сатиры! Заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), мастер юмора и сатиры Валентина Чиркова возвращается на сцену!

4 января на арене Бриллиантового цирка состоится шоу-проект «Ботуук сымыытын тула…» (Переполох вокруг петушиного яйца…).

В творческой группе очаровательные Мадам Сыралыма, Мадам 38, Мадам Миника, Мадам Тришка, Мадам Куойа, Мадам Фу-Фу, Мадам Ахеджа, Мистер Ганю и Валентина Чиркова. К слову, это долгожданное возвращение мастера искрометного юмора Чирковой на сцену после двухлетнего перерыва.

Шоу «Чэвэйии» будет первым аналогом проекта «камеди вумэн» на якутский лад. Не упустите шанс стать свидетелем дебюта группы.

В программе: артисты эстрады, цирковые номера, Kinder-сюрпризы от Валентины Чирковой, увлекательные миниатюры, великолепные яркие образы, все это смешано с музыкой и песнями.

Начните 2017 год с самого потрясающего, веселого, позитивного шоу и насладитесь изысканным юмором «Чэвэйии».

Возрастное ограничение: 16+

Стоимость билетов: от 800 до 1500 руб.

Телефон кассы: 735-537 42-95-68