“Сахафильм” готовит совместные проекты с кинематографистами Кыргызстана

В рамках мероприятий, посвященных Дням кыргызской культуры и искусства в столице республики, состоялась церемония подписания трехстороннего соглашения между кинематографистами Кыргызстана и Якутии.

Первый заместитель министра культуры РС(Я) Владислав Левочкин поблагодарил кыргызскую делегацию за визит и отметил значимость события для кинематографа в целом: «Этот показ очень важен тем, что мы можем наладить совместную деятельность в области кино. У вас уже есть контакт с нашей компанией «Сахафильм», общие задумки и общие идеи. Надеюсь, что мы успеем за эти дни обсудить все детали сотрудничества».

Председатель союза кинематографистов Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев подчеркнул, что достигнутые соглашения являются важным шагом к дальнейшему взаимодействию: «Мы являемся родственными народами, нас объединяют культура, традиции, обычаи. В данное время кыргызское кино развивается очень динамично, и сегодня мы наметили проекты, которые будем реализовывать в партнерстве с «Сахафильмом».

Одним из главных результатов встречи стал проект совместной работы над фильмом «Желанный голубой берег мой» по произведению классика кыргызской литературы Чингиза Айтматова. Кроме того, стороны планируют воплощать сценарии молодых кинематографистов на современную тематику.

После официальной части кинопоказа на суд якутского зрителя была представлена эпическая картина «Курманджан-датка» и фильмы из серии «Кыргызское чудо» — классики национального кинематографа.