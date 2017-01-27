Российский журнал «Аврора» опубликовал работы якутских писателей

В четвертом номере литературно-публицистического журнала-альманаха «Аврора» опубликованы работы якутских писателей. Теперь республика известна не только классиками, но и современниками.

В журнале представлены произведения таких известных писателей, как Анемподист Софронов-Алампа, Егор Неймохов, Иван Мигалкин и многих других.

В журнал вошли не только повести и рассказы, но и статья завкафедрой журналистики СВФУ Олега Сидорова и стихотворения первого замминистра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина.

Главный редактор альманаха Кира Грозная на презентации номера в Санкт-Петербурге высказала мнение о произведениях якутских писателей. Его прочитал для собравшихся Олег Сидоров: «Я давно не читала таких произведений, нам было интересно. Литература должна быть о жизни, и, в общем-то, современная наша питерская литература становится такой мертвой и безжизненной».

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Ответственный секретарь издания Илья Бояшев назвал якутских авторов «яркими и самобытными», а поэт и прозаик Евгений Каминский отметил героев произведений. Он же представил в журнале переведенную версию поэмы Анемподиста Софронова «Разговор священных гор».

«Аврора» — литературно-художественный журнал Санкт-Петербурга. С конца 1990-х издание выходит раз в два месяца. В тяжёлое время 90-х—2000-х, когда государство не оказывало поддержку литературе, «Аврора» чудом удержалась на плаву, став, как и большинство литературных журналов, малотиражным и безгонорарным изданием.