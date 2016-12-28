Ретро-марафон «Звезды Винила»: Солисты ВИА «Песняры», «Лейся, песня International», «Пламя»

Лучший подарок на Новый год — это билеты на единственный концерт «Звезды Винила» солистов легендарных ВИА «Песняры», «Лейся, песня International», «Пламя», блиставших на советской эстраде в 70-80-х годах.

Приглашаем всех меломанов Якутии 3 января в 19 часов в Бриллиантовый цирк насладиться хитами и окунуться в атмосферу музыки и хорошего настроения.

В этот вечер для вас прозвучат лучшие хиты в исполнении заслуженного артиста России Владислава Агафонова и Дарьи Безручко — солистов группы «Лейся, песня International», Олега Железнякова – солиста ансамбля «Песняры» и Владимира Куклина — популярного артиста жанра ВИА, в активе которого, как у солиста культовых групп «Пламя», «Акварели», «Доктор Ватсон», миллионные тиражи проданных дисков, аншлаги на многотысячных стадионах.

В этот вечер для вас прозвучат лучшие хиты «Вологда», «Алеся», «Беловежская пуща», «Александрина», «Молодость моя, Белоруссия», «Косил Ясь конюшину», «Березовый сок», «Обручальное кольцо», «Кто тебе сказал», «Не надо печалиться», «Лучший город Земли», «Королева красоты», «Листья закружат», «Облака в реке», «Пока живёт любовь», «Рушники» и другие знаменитые песни.

Не пропустите уникальную возможность насладиться хитами 70-80 годов.

Начало концерта в 19 часов

Цена билета: от 1500 до 2000 рублей.

Телефон кассы: 735-537, 42-95-68.