Правительство РФ утвердило нормативы для библиотек и кинотеатров в регионах

Правительство РФ внесло изменения в социальные нормативы и нормы для объектов культуры распоряжением от 26 января 2017 года № 95-р. Документом предложена структура сети организаций в сфере в каждом субъекте Федерации и муниципальном образовании. Об этом сообщили в пресс-службе Ил Тумэн.

Так, согласно распоряжению, для региона с населением в административном центре от 150 тысяч человек, в том числе для Якутии, полагается 1 универсальная библиотека, 1 детская библиотека, 1 библиотека для инвалидов по зрению, две точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (данный норматив введён в связи с созданием Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, формированием комплекса иных информационных ресурсов, доступ к которым может осуществляться на основании договоров).

В муниципальном районе должна быть 1 межпоселенческая доступная библиотека, 1 межпоселенческая детская библиотека и 1 точка доступа к информационным ресурсам; в городском поселении – 1 на 10 тысяч человек общедоступная библиотека с детским отделением и 1 точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам; в сельском поселении – независимо от количества населения 1 общедоступная библиотека с детским отделением в административном центре, 1 точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам и 1 филиал общедоступной библиотеки на 1 тыс. человек.

Что касается культурно-досуговых учреждений, то в регионе независимо от количества населения должен быть 1 дом (центр) народного творчества, 1 дворец культуры; в городском округе с числом жителей от 100 до 500 тыс. человек – 1 дом культуры на 100 тыс. человек; в муниципальном районе – 1 центр культурного развития и 1 транспортная единица передвижного многофункционального культурного центра; в сельском поселении – 1 дом культуры в административном центре и 1 филиал сельского дома культуры на 1 тыс. человек.

В субъекте РФ с административным центром от 150 до 500 тыс. человек должен быть расположен 1 краеведческий музей, 1 художественный музей, 2 тематических музея, в городском округе – 1 краеведческий и 1 тематический музеи; в муниципальном районе – 1 краеведческий музей при наличии предметов или коллекций в муниципальном образовании; в городском поселении – 1 краеведческий музей в зависимости от состава фонда может быть создан тематический музей с разделом краеведения.

В регионе с административным центром от 150 до 500 тыс. человек должны быть размещены 1 драматический и 1 музыкальный театры, 1 театр юного зрителя, 1 театр кукол и 1 театр по видам искусств. Региону с административным центром до 500 тыс. человек полагается иметь 1 концертный зал, 1 филармонию и 2 концертных творческих коллектива. Концертный зал может быть создан в муниципальном районе, в городском поселении должен быть 1 концертный творческий коллектив.

Также распоряжением утверждено количество цирков. В субъекте РФ с административным центром от 100 до 500 тыс. человек должна быть цирковая площадка или цирковой коллектив. Кроме того, в городском округе с населением от 250 тыс. человек должен быть 1 зоопарк или ботанический сад, 1 парк культуры и отдыха на 30 тысяч человек.

Взамен норматива по количеству кинотеатров введён норматив по количеству кинозалов. Так, в городском округе должен быть 1 кинозал на 20 тыс. человек, в городском поселении – 1 кинозал независимо от населения, в сельском поселении – 1 кинозал при населении от 3 тыс. человек.

При расчёте населения для определения числа библиотек, учреждений культуры клубного типа, музеев, театров, концертных организаций, кинозалов и цирков, зоопарков, ботанических садов, парков культуры и отдыха под сетевой единицей понимаются организация культуры независимо от формы собственности, оказывающая услуги в пределах одного здания или помещения, а также её филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе в иных населённых пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.

При расчёте потребности в количестве учреждений культуры в условиях сложного рельефа местности и удалённости населённых пунктов от административного центра при низкой плотности населения рекомендуется использовать поправочный коэффициент.

Принятые решения позволят установить социальные нормативы и нормы с учётом использования виртуальных, дистанционных и технических возможностей, а также современных требований к оказанию услуг в сфере культуры и обеспечения доступности учреждений культуры.

С полным текстом распоряжения Правительства РФ от 26 января 2017 года № 95-р можно ознакомиться ЗДЕСЬ.