Озвучены имена номинантов премии «Этигэн Хомус»

В этом году национальная музыкальная премия «Этигэн Хомус» снова выберет лучших из лучших. 24 и 25 февраля все звезды выступят на сцене Государственного театра оперы и балета.

В этом году «Этигэн Хомус» будут вручать уже в 17-й раз. В прошлом году шоу пришлось взять перерыв по причине отсутствия места проведения.

Имя главного режиссёра проекта пока не афишируют. Но утверждают, что этот человек имеет большой опыт в проведении таких мероприятий.

Самая большая интрига конкурса — кто победит в номинациях «Исполнитель года» и «Исполнительница года».

Как говорят организаторы, принято решение отказаться от номинирования уже именитых артистов — Павла Семенова, Сахаи, Ники, Лэгэнтэя, Далааны. Они уже получили по пять «Этигэн хомусов» и теперь открывают дорогу другим певцам.

Итак, номинанты на звание «Исполнитель года Этигэн хомус-2017»:

«Исполнитель года-2017» Анатолий Горохов Сахамин Петр Кулаковский Виталий Очиров Кэскил Баишев Константин Степанов

Как мы видим, претенденты довольно достойные и известные публике. Самый молодой из них, пожалуй, Константин Степанов. Изначально он был включен в список номинантов на «Хит года», но жюри приняло решение об его переводе.

Среди исполнительниц тоже развернется конкурентная борьба.

«Исполнительница года-2017» Саина Дарья Лаврова Надина Эльпис Алена Яковлева Розалина Файрушина

К слову, все списки составлялись по нескольким критериям, главный из которых рейтинг популярности (музыкальные заявки, SMS-сообщения, звонки от слушателей). Мониторились результаты за январь 2017 года. Простая схема: песню больше всего заказывают, значит, она востребована и любима. Это больше касается следующей номинации «Хит года».

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Сказать, что учитывались только эти данные, нельзя. Тщательно анализировались и тексты песен, и вокал. По признанию председателя жюри «Этигэн хомуса», народного артиста Якутии Алексея Егорова, он время от времени звонит в редакцию радио «Виктория» и просит убрать песни из эфира.

«Хит года-2017» Сидор Рожин — «Бааьынай кыысчаан» Айгылаан «Этиий миэхэ, сулуьум» Василий Еремеев «Билэ5ин дуо?» Наталья Бриз «Нарын»

Итак, это были четыре традиционные номинации. А пятая меняется ежегодно, зависит от трендов, которые появляются на эстраде. В разные года статуэтки вручали «Лучшей группе», «Лучшему хип-хоп проекту», «Лучшему детскому исполнителю» и другим.

Жюри приняло решение об учреждении номинации «Альтернативное музыкальное течение».

«Альтернативное музыкальное течение» Группа «OLOX» — «Аан Алахчын» Александра Алексеева, Любовь Готовцева — «Сулус» Айыллаана Семенова — «Урдуккэ» Дьуруйээнэ — «Алгыс кууьун аныыбын»

Самое ожидаемое выступление — якутянки Зарины Копыриной и Андреаса Джонса из этногруппы «OLOX» из Москвы. Концепция музыкального проекта «OLOX» – три мира и три состояния, они даже создали свой музыкальный жанр Psy step. Их музыка наполнена актуальным звучанием и голосом природы.

Кроме того, традиционно будет вручена статуэтка «Этигэн Хомус» за особый вклад в развитие якутской песни. Ее уже получили мелодист Аркадий Алексеев, артистка Галина Шахурдина, народный артист Владимир Заболоцкий и другие достойные кандидаты. Имя лауреата жюри пока держат в секрете.

Билеты можно приобрести в кассе Государственного театра оперы и балета. Как гордо заявляет генеральный директор радиостанций «Виктория» и «Виктория Саха» Александр Глотов, их цена неизменна на протяжении многих лет. «Мы делаем настоящий конкурс, наши артисты выступают вживую – этим мы и отличаемся от остальных», – считает он.