Онлайн-кинотеатр якутских картин пополнился фильмом «Муммуттар»

Фильм «Муммуттар» («Заблудившиеся», 2015 год) добавлен в онлайн-кинотеатр Sakhamovie.ru. Фильм можно посмотреть в высоком качестве, купив или взяв его в прокат на три дня.

Премьера фильма «Муммуттар» прошла в ноябре 2015 года в кинотеатрах республики. Дебютный проект режиссера Алексея Амбросьева-младшего и продюсера Яны Байгожаевой стал хитом киносезона. Фильм дни показа шел успешно, собирая полные залы и положительные отзывы от кинозрителей.

Киностудия «Тэтим» приняла решение не распространять фильм на DVD. Новость о доступности «Заблудившихся» в онлайн-кинотеатре должно обрадовать ценителей якутского кино.

Приключенческая драма основана на реальных событиях. В основе сценария лежит случай, произошедший летом 2002 года в Верхоянском районе. Двое молодых парней, отправившись на рыбалку, не вернулись домой. Проплутав 56 дней в бескрайней якутской тайге без запасов еды и ружья, без теплой одежды, парни все-таки нашлись: они прошли пешком через непроходимые леса и горы половину Якутии и вышли к городу Якутску. Они перенесли все тяготы и лишения изоляции, но, тем не менее, боролись до последнего за право остаться живыми.

На IV Якутском международном кинофестивале (2016 г.) «Муммуттар» заслужил приз зрительских симпатий в номинации «Лучший якутский фильм». За роль Уйгуна актер Илья Портнягин стал обладателем номинации «Лучшая мужская роль». В международном фестивале кинематографических дебютов «Дух Огня» (г. Ханты-Мансийск) картина удостоилась приза за лучшую музыку (композитор Алексей Абрамов).

Путь успеха «Заблудившихся». Режиссер Алексей Амбросьев о фильме с сильной историей