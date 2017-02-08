Нюрбинский театр покажет спектакль в рамках фестиваля «Золотая маска»

В рамках российского национального фестиваля «Золотая маска» Нюрбинский передвижной театр из Якутии покажет свой спектакль «Шинель».

Нюрбинский театр впервые участвует во внеконкурсной программе спектаклей «Маска Плюс», который проводится в рамках «Золотой Маски» с 2009 года. Внеконкурсная программа включает в поле внимания профессионалов и зрителей яркие, неординарные спектакли из разных городов России.

Столичные зрители впервые знакомятся с творчеством Нюрбинского передвижного театра. Он расширяет представления о якутском национальном театре, ассоциирующимся, прежде всего, с театром Олонхо. В Москве коллектив из Нюрбы покажет свое прочтение русской классики – версию гоголевской «Шинели».

Эксперты отмечают, что Юрий Макаров создает пространство поэтическое, лишенное привязок к конкретному месту и времени. Гоголевская «Шинель» у него не петербургская повесть, она помещена в сферу доисторического, мифологического. Макаров рассказывает «Шинель» как историю о жизни человека – от рождения до смерти. Это сюжет о столкновении с силами инфернальными, мистическими, произвольно играющими человеческой жизнью. Отсюда ощущение беспомощности перед ними.

Напомним, премьера спектакля Нюрбинского государственного передвижного драматического театра в постановке Юрия Макарова «Шинель» состоялась во время 9-го Республиканского театрального фестиваля «Сата». Этот спектакль участвовал вне конкурса, по итогам фестиваля исполнитель главной роли Башмачкина Акакия Акакиевича отличник культуры РС (Я) Петр Винокуров получил приз в номинации «Лучшая мужская роль». Артистка Нюрбинского театра, отличник культуры РС (Я) Людмила Васильева, исполнившая роль Матери и Хозяйки, стала обладательницей приза за «Лучшую женскую роль второго плана», а художник театра Айыына Сергеева – Айыына Хаан получила специальный приз Жюри фестиваля «За сценографическое решение спектакля «Шинель».

Режиссер: Юрий Макаров

Художник: Айыына Хаан

Артисты: Петр Винокуров, Людмила Васильева, Венера Никитина, Леонид Анисимов, Надежда Афанасьева, Антонина Анисимова

Спектакль состоится 1 марта в 19:00 в Центре им. Вс. Мейерхольда