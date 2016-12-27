Новогодние корпоративные вечера «Карнавал в Рио» от Бриллиантового цирка Якутии

Дорогие друзья! Близится самый волшебный праздник – Новый год. Если вы хотите провести незабываемый новогодний корпоратив или рождественский вечер, то лучший выбор – банкетный зал Бриллиантового цирка Якутии, расположенный в самом центре города!

Очевидно, что все без исключения сотрудники будут единодушны в одном: веселый новогодний корпоратив – это вкусная еда на столах и отличная развлекательная программа, подарки и сюрпризы, восторг и удивление, предвкушение предстоящих новогодних праздников.

Все это мы можем предложить вам! Разнообразие меню, в программе артисты эстрады и балет Бриллиантового цирка Якутии, цирковые номера, сюрпризы от Деда Мороза и зажигательная дискотека!

Телефон кассы: 735-537

Ознакомиться с меню и культурной программой вы можете по телефону: 8-914-221-00-71