На спецпоказе «24 снега» в Москве встретятся с главным героем фильма и соберут деньги на его лечение

В московском киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ фильма Михаила Барынина «24 снега». После просмотра картины зрители встретятся с главным героем — якутским коневодом Сергеем Лукиным. Средства, вырученные от кинопоказа, пойдут на лечение и реабилитацию после травмы, которую он получил год назад.
Фильм «24 снега» представят на фестивале зеленого документального кино
Спецпоказ пройдет при поддержке международного фестиваля зеленого документального кино ECOCUP, в котором участвовал фильм российского режиссера Михаила Барынина. Он состоится вечером 12 апреля в московском кинотеатре «Октябрь».
Организаторы просят поддержать показ, ведь вырученные средства пойдут на лечение и реабилитацию главного героя Сергея Лукина после травмы. Всю информацию по кинопоказу можно найти в официальной группе «24 снега» в Facebook.
Фильм о якутском коневоде «24 снега» номинирован на национальную премию «Ника-2017»
«24 снега» рассказывает историю потомственного коневода Сергея Лукина, который живет и ведет свое хозяйство в краю, где ежегодно бьются рекорды низких температур, где, кажется, замерзло все, даже время. Его жизнь может показаться борьбой̆ за существование. По сути, так оно и есть. Но именно в таком образе жизни он видит свое предназначение. Несмотря на все трудности, связанные с отсутствием цивилизации, социума, связи с внешним миром и суровым климатом арктической Якутии, Сергей считает себя свободным человеком. Ведь он работает не за зарплату, а по призванию. Он далек от политики, цен на нефть и курсов валют. А годы, проведенные в тундре, он исчисляет снегами…