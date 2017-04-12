На спецпоказе «24 снега» в Москве встретятся с главным героем фильма и соберут деньги на его лечение

В московском киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ фильма Михаила Барынина «24 снега». После просмотра картины зрители встретятся с главным героем — якутским коневодом Сергеем Лукиным. Средства, вырученные от кинопоказа, пойдут на лечение и реабилитацию после травмы, которую он получил год назад.

Спецпоказ пройдет при поддержке международного фестиваля зеленого документального кино ECOCUP, в котором участвовал фильм российского режиссера Михаила Барынина. Он состоится вечером 12 апреля в московском кинотеатре «Октябрь».

Организаторы просят поддержать показ, ведь вырученные средства пойдут на лечение и реабилитацию главного героя Сергея Лукина после травмы. Всю информацию по кинопоказу можно найти в официальной группе «24 снега» в Facebook.

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«24 снега» рассказывает историю потомственного коневода Сергея Лукина, который живет и ведет свое хозяйство в краю, где ежегодно бьются рекорды низких температур, где, кажется, замерзло все, даже время. Его жизнь может показаться борьбой̆ за существование. По сути, так оно и есть. Но именно в таком образе жизни он видит свое предназначение. Несмотря на все трудности, связанные с отсутствием цивилизации, социума, связи с внешним миром и суровым климатом арктической Якутии, Сергей считает себя свободным человеком. Ведь он работает не за зарплату, а по призванию. Он далек от политики, цен на нефть и курсов валют. А годы, проведенные в тундре, он исчисляет снегами…

Достижения картины «24 снега»: Участие в международном кинофестивале NATIVe Участие в международном экологическом кинофестивале Environmental Film Festival in the Nation’s Capital Приз зрительских симпатий на XXXVIII Московском Международном кинофестивале Лучший документальный фильм и спецприз жюри за блестящее визуальное решение фильма на IV Якутском международном кинофестивале Приз за оригинальное художественное решение и приз зрительских симпатий на международном фестивале документального кино «Флаэртиана» Гран-при и Приз молодежного жюри на XV Международном Байкальском фестивале документальных и научно- популярных фильмов «Человек и природа» им. В. Распутина Призом «За лучшую операторскую работу в документальном фильме и приз зрительских симпатий международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» Приз зрительских симпатий и Диплом «За удивительную документацию жизни в далекой Якутии и за теплый портрет героя, живущего в суровых природных условиях. За представление героя, который даже в таких трудных условиях умеет находить радость в повседневности и жить в согласии с природой» X фестиваля российских фильмов «Спутник» Номинация на национальную премию в области кинематографии «Золотой Орел» за 2016 год как лучший неигровой фильм.