На сольном юбилейном концерте Саина выступит с музыкантом из Канады Джорджем Кореллом

Заслуженная артистка Якутии Екатерина Саввинова-Саина рассказала журналистам о предстоящем юбилейном концерте. Сольник состоится завтра, 15 апреля. Певица также познакомила представителей СМИ с гостем из Канады, музыкантом Джорджем Кореллом.

Сольный концерт этнопевица Саина посвящает 20-летию творчества. На сцене ее поддержат известный музыкант из Канады Джордж Корелл, симфонический оркестр «Symphonica Artica», виртуоз-хомусист Ольга Подлужная. Выступление состоится 15 апреля в 16 и 19 часов в Государственном театре оперы и балета.

Джордж Корелл впервые приехал в Россию. «Я встречаюсь со многими интересными людьми, и для меня это получение огромного опыта. В основном я играю на контрабасе. В альбоме «Солнце Гая», который мы записали с Саиной, вы можете услышать нашу импровизацию», – поделился артист.

Знакомство Джорджа и Саины состоялось в 2012 году во время Дней Якутии в Канаде. «За границей я всегда исполняю этно, представляю культуру наших народов. Так получилось, что мы с Джорджем встретились и начали импровизировать. Позже мы решили записать альбом «Солнце Гая». По древнегреческой мифологии, Гай – это дух земли. Записали альбом за 45 минут. И к большому удивлению, он стал номинантом премии «Первые нации Канады». Для нас это большая честь», — отметила певица.

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Джордж привез из Канады еще один альбом. «Совместный проект с Саиной длился два года, мы записывали традиционные мелодии, звуки природы. Он называется «Сырдык кэскил» («Светлое будущее»). Это своего рода альбом этнической музыки. Этномузыка сильно меняется, меняется формат хранения музыки. Сейчас все слушают онлайн. Поэтому к нам пришла идея записать музыку на флэш-накопитель», — рассказал гость.



23 песни из альбома «Сырдык кэскил» — традиционные, а оставшиеся три – более необычные и современные. Есть песня-колыбельная, одна состоит из звуков природы, в другой можно услышать мотивы северных народов Америки. Всего у музыканта на руках сто копий, и, по его словам, получить его — будет большим везением.

Джордж выступает с Саиной целое отделение концерта, он играет на контрабасе и рояле. Артистка также задействовала своих учеников – хор из 64 человек. Это любители, они исполнят хит, негласный гимн столицы республики «Здравствуй, Якутск!». «Впервые эта песня прозвучит с симфоническим оркестром. Работа с ним — первый опыт для меня, и это очень интересно. Сразу поменялся репертуар, появилась возможность раскрыть свой потенциал», – подчеркнула Саина.