Минкультуры о юбилее в День траура: Кинотеатр «Лена» — не под нашим ведомством

В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение за подписью Игоря Давыдова о проведении юбилейного мероприятия кинотеатра «Лена» в День траура и об участии в нем специалиста Минкультуры Ирины Энгелис. Министерство культуры и духовного развития дало разъяснение по этому поводу.

“Кинотеатр «Лена» является Муниципальным автономным учреждением и не подчиняется Министерству культуры и духовного развития республики. В момент данного мероприятия главный специалист Отдела по развитию профессионального искусства и кино минкультуры Ирина Энгелис в соответствии с приказом №85 от 01.11.2015 года находится в отпуске с 07 ноября 2016 года по 23 января 2017 года, и в юбилее кинотеатра «Лена» принимала в участие как частное лицо, а не официально от имени ведомства», — говорится в пресс-релизе ведомства.

26 декабря по Указу Президента РФ В.Путина был объявлен общенациональным днем траура в стране в связи с крушением самолета Минобороны России над Черным морем.

В связи с этим, за подписью министра культуры и духовного развития Владимира Тихонова был издан приказ «Об отмене развлекательных мероприятий в государственных учреждениях культуры и искусств». Приказ касается подведомственных учреждений минкультуры Якутии, в ряде которых в день траура были отменены мероприятия развлекательного характера, разъяснили в пресс-службе.