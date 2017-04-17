Международный день цирка – самый добрый праздник

Свой профессиональный праздник артисты Бриллиантового цирка Якутии отметили на сцене. В Международный день цирка они подарили яркий, добрый и веселый праздник постояльцам Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Задолго до начала представления актовый зал дома-интерната был наполнен зрителями, нарядными и воодушевленными предстоящей встречей.

Одним из главных поклонников цирка оказался Анатолий Внуков. Он встречал артистов прямиком у порога. «Артисты цирка – практически наши друзья. Они приезжают к нам несколько раз в год. И не только приезжают, но и приглашают на свои представления. Это, конечно, большой, незабываемый праздник!» — отметил он.

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Действительно праздник получился по-настоящему душевным. С самых первых минут зрители, не переставая, аплодировали и искренне радовались шуткам и проделкам клоунов Альберта Ноговицына и Дмитрия Халыева.

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Необычайной гибкостью и ловкостью поразили всех акробаты Айна Романова—Березкина и Кюнней Артамонова. Напомним, что в дни проведения Международного циркового форума артистки получили почетное звание отличников культуры республики.

Сразу несколько трюков продемонстрировал иллюзионист Дмитрий Колосов. Судя по возгласам зала, больше всего зрителям запомнился классический номер с кроликом и, конечно же, шоу-трансформация, во время которого ассистентка Александра Николаева за долю секунд успевает сменить пять нарядов.

Не меньшие аплодисменты сорвала и дрессировщица Екатерина Никифорова со своими проворными подопечными — обезьянкой Даней и якутскими лайками Чернышом и Беллой.

Ведущей представления выступила дрессировщица пернатых грациозная Александра Николаева. Компанию артистке составили белоснежные голуби и попугай Георгий.

Артисты цирка пожелали постояльцам и работникам Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов крепкого здоровья, легкого весеннего настроения, всегда хороших новостей и удачи. Они также признались, что в праздничный день самым главным подарком для них были и остаются аплодисменты благодарных зрителей.