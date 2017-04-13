Мастер хомуса Иннокентий Готовцев: Я еще сотворю тысячу хомусов

В музее хомуса народов мира открылась выставка автора собственной технологии изготовления хомуса, талантливого мастера и заслуженного учителя Якутии Иннокентия Никитича Горохова. Ему исполнилось 75, но он не оставляет свое любимое дело: продолжает изготавливать якутские музыкальные инструменты и учит этому других.

Иннокентий Горохов родился в 1942 году в Батагайском наслеге Усть-Алданского района Якутии. В 1962 году окончил Дюпсюнскую среднюю школу. После он три года служил в армии. А учителем стал по желанию матери: как говорит сам Иннокентий Никитич, она не хотела, чтобы сын, как и отец, стал мастером. Так он получил образование учителя якутского языка и литературы.

Он имеет квалификацию шофера, тракториста, сварщика, изготовителя хомуса, учителя. Педагогический стаж — 38 лет, 15 их них работал учителем якутского языка и литературы.

« Я увидел хомус в 28 лет. Мои первые работы были не так уж хороши, но ведь я только начинал быть мастером. На сегодняшний день я изготовил тринадцать с половиной тысяч хомусов, и этим горжусь. Как жизнь дальше сложится, не знаю, но дай бог, еще изготовлю тысячу-другую инструментов».

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На выставке есть и самые первые работы мастера, и одни из последних. Здесь нет хомусов классической формы – есть в виде цветка сардааны, орла, совы, с узорами и без, в виде целых мини-сцен и даже космический хомус. Оригинальность его инструментов – в кропотливой работе, в которую он вкладывает всю душу и в внимательность к деталям в оформлении. Часто он выполняет работы и на заказ. «Иногда я боюсь своего телефона, он звонит без остановки: все хотят заказать. А это значит, что хомусы понравились людям, это самое главное и я очень рад».

Иннокентий Никитич не боится подделок. «Говорят, что кто-то использует мою технологию, слышал, про то, что увидели похожие на мои хомусы русские варганы. Пусть! У меня есть сертификат, подтверждающий мои работы, никто не станет подделывать его»

Вот что рассказал директор музея хомуса народом мира Николай Шишигин: «Тогда, когда я был еще далек от хомуса, я удивлялся: как люди создают такие удивительные хомусы? Сейчас, куда бы мы не увезли хомусы Хоһуун ууса, они привлекают всеобщее внимание». Николай Спиридонович только мечтает стать хомусистом и говорит, что пока ему удалось только организовать их.

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В жизни Иннокентия Никитича есть много интересных фактов. К примеру, он считает, что человеку не нужно много еды, он давно отказался от мяса и рыбы, но зато пьет в день три литра воды. Также мастер хомуса занимается закаливанием организма и считает, что это помогает не болеть.

Также он активно занимался общественной деятельностью. «В молодости Иннокентий Никитич был в комсомоле. С таким характером и ораторскими качествами, если бы он не стал мастером хомуса, то наверняка бы стал вторым Жириновским», – пошутил заместитель председателя президиума Якутского научного центра Сибирского отделения РАН Александр Пахомов. Это правда, его громкому голосу не нужен микрофон, а высказывается он метко и емко.