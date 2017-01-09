Лучший интеллектуальный отдых с Филармонией Якутии

Третий концерт в рамках абонемента «Гармония души» под названием «Величие сонат» состоится 12 января в 18:30. Участие в концерте примут студенты и преподаватели Высшей школы музыки РС(Я) им. В.А. Босикова.

Насладитесь изысканной программой концерта, которая состоит из сонат гениальных композиторов: Л. Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса и Р. Шумана. Неповторимым содержанием и глубиной наполнены сочинения для камерно-инструментальных ансамблей.

Такие концерты, наверное, самый лучший интеллектуальный отдых. Сделайте себе подарок и начните год с концерта прекрасной классической музыки.

Ждем вас в зале Якутской духовной семинарии, ул. Чернышевского, 52

Стоимость билета: 200 рублей.

Кассы Филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 часов.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 часов.

Билеты также можно приобрести в кассах Партнерской сети «Tesserus»

Онлайн-продажи на сайте: www.filarmony.ru (закрываются за 3 дня до концерта)