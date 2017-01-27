Лучшие авторы детских произведений конкурса «Айар ыллык» получили премии

В республиканском медиа-центре 26 января наградили лучших авторов рассказов, повестей и сказок, присланных на конкурс «Айар ыллык». Призеры и победители конкурса получили премии от 5 до 30 тысяч рублей.

Организаторами закрытого республиканского конкурса «Айар ыллык» («Творческий путь») являются Ассоциация писателей Якутии, детское издательство «Кэскил» и министерство по развитию институтов гражданского общества. Председателем жюри был заведующий кафедрой журналистики филологического факультета СВФУ Олег Сидоров.

На конкурс «Айар ыллык» было представлено 169 работ авторов из 20 улусов: 122 — на якутском языке, 47 — на русском. «Произведения победителей и призеров включат в сборник, выпускаемый детским издательством «Кэскил», — сообщила его директор Анжелика Андреева.

Член Союза писателей России Ольга Пашкевич оценивала работы на русском языке: «Победительницей заслуженно стала Ираида Попова. У нее очень живая повесть. Фактически, она готова выйти в печать. Произведение состоит из нескольких рассказов, в которых переплетаются жизни животных и людей. В повести есть образ мудрого дедушки, дающего советы. Они оформлены не в виде морали, чтобы детям было легко читать».

По ее словам, сейчас на книжном рынке есть литература для детсадовцев и младших школьников, а для подростков фактически нет. Для них, считает Ольга Пашкевич, следует писать о жизненных проблемах, чтобы они могли найти ответы на свои вопросы.

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В конкурсе приняли участие начинающие и опытные авторы, пишущие на русском и якутском языках.

В номинации «Сказка на русском языке» второе место занял Гордей Спиридонов, известный как автор комиксов Хорор Карфокус, неожиданно для себя ставший детским писателем. «Лунный пряник» – одна из первых моих сказок. Всего их у меня четыре, сочинил я их в студенчестве. Мораль их такова: просто будь добрым! Героиня сказки пожертвовала собой ради других. Такие награды, как сегодняшняя, дают толчок к развитию и желание творить», — сказал он.