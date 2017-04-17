Концерты, встречи и выставки: В Якутске начался фестиваль искусств «Золотые купола»

В Светлое Воскресение состоялось открытие ежегодного XVI пасхального фестиваля искусств «Золотые купола». Гостей вечера участники фестиваля поздравили праздничным концертом.

Открытие XVI пасхального фестиваля искусств прошло в Русском академическом театре им. А.С. Пушкина. Перед началом в фойе всем гостям торжественного вечера были предложены пасхальные куличи и яйца.

Перед собравшимися выступил архиепископ Якутский и Ленский Роман. «Поздравляю сердечно вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником праздников, торжеством торжеств. Когда говоришь о Воскресении Христовом, пытаешься рассуждать, то ловишь себя на мысли, что мало слов для обозначения этого праздника, наверное, самого главного в человеческой истории. Любые, даже самые возвышенные слова будут недостаточны для рассуждений», — отметил он.

По словам архиепископа, фестиваль был учрежден для того, чтобы рассказать о светлом празднике Пасхи через творчество и искусство.

Первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества республики Иван Луцкан отметил, что с каждым годом на фестиваль собирается больше участников и гостей. «Для нас очень важно, что пасхальный фестиваль в 16-й раз проводится в Якутии, предваряя праздничные мероприятия, посвященные 385-летию вхождения Якутии в состав России. Православная вера позволила проникнуть якутянам в единое православное пространство многонационального народа», – считает замминистра. Он отметил, что в стране проводится работа по восстановлению истинно церковного искусства, и Якутия является лидером в этом направлении.

Заместитель министра культуры и духовного развития Марина Силина подчеркнула, что мероприятие стало масштабнее. «Каждый год наш фестиваль совпадает с празднованием Великой Пасхи. Это действительно очень символично и знаменательно, ведь Пасха – праздник весны и обновления души. Традиции фестиваля расширяются и по содержанию, и по географии. Если раньше было всего четыре концерта, то в этом году уже более шестидесяти разнообразных мероприятий. Если раньше это были события под эгидой Высшей школы музыки, то теперь к фестивалю присоединились пять улусов», — рассказала она.

1 из 20

У шестнадцатого по счету фестиваля уже есть свои традиции, однако в этом году есть и нововведения. Фестиваль, по словам организаторов, должен стать площадкой единения.

Творческий проект «Золотые купола» зародился в 2002 году из идеи проведения концерта симфонического оркестра Высшей школы музыки Якутии в дни пасхальной недели. Идею поддержало министерство культуры и духовного развития. В этом году запланировано более шестидесяти мероприятий в Якутске, Алданском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском и Усть-Янском районах.

В этом году мероприятие включает в себя несколько программ. Пасхальный фестиваль «Золотые купола» будет работать по трем направлениям – почитание исторического прошлого православного мира, выявление творческих способностей у подрастающего поколения и популяризация академической и народной вокально-хоровой культуры. Пройдут творческие встречи, выставки в музеях, концерты камерной музыки, конкурсы, кинофестиваль «Доброе кино», спектакли и многое другое.