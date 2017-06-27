Конкурс «Скрипка Севера» собрал в Якутске молодых музыкантов со всего мира

В Якутии стартовал VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера». В течение недели в столице региона пройдут концерты молодых исполнителей, приехавших в республику из разных уголков мира. Более 50 участников продемонстрируют навыки в исполнении шедевров мировой классики.

Первая «Скрипка Севера» была организована 20 лет назад. За это время проект обрел международный статус и помог многим талантливым музыкантам проявить себя. По словам президента конкурса Станислава Афанасенко, отрадно, что, невзирая на расстояние, в Якутию приезжают молодые исполнители со всего мира.

Творческое соревнование состоится в Высшей школы музыки. В конкурсе принимают участие ребята из разных городов России, Казахстана, Южной Кореи и Китая.

Жюри возглавил профессор Московской государственной консерватории Эдуард Грач. Оценивать исполнителей будут известные творческие деятели из Российской Федерации, Южной Кореи, Франции и Италии.

«Скрипка – удивительный инструмент. Я рад, что в Якутске проходит конкурс, который не только объединяет молодых талантов со всего мира, но и дает мощный толчок для развития. Мероприятие абсолютно бесплатное, и каждый желающий может прийти и окунуться в удивительный мир искусства», — подчеркнул Станислав Афанасенко.