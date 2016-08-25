Иван Николаев представил книгу «Сокровенная история Республики»

В историческом зале Национальной библиотеки РС(Я) прошла презентация книги журналиста Ивана Николаева «Сокровенная история Республики». В ней собраны размышления о том, что произошло в Якутии за последние 25 лет. Отправной «точкой» стала дата провозглашения суверенитета.

В книге Иван Николаев, историк по образованию, член Союза журналистов России, лауреат премии комсомола Якутии по публицистике, Почетныйо гражданин Сунтарского улуса, описал политическую обстановку в республике, начиная с 90-х годов и до наших дней. Материал изложен доступным языком и будет интересен и понятен любому. Тема политической и исторической стороны жизни близка каждому жителю региона еще и потому, что якутяне являются современниками этих событий.

Иван Игнатьевич анализирует в книге самые яркие периоды того времени: события до 1990 года, перестройку, эпоху суверенитета, кризис.

Государственный советник республики, художественный руководитель Саха театра Андрей Борисов поздравил Ивана Николаева: «Желаю, чтобы книга обрела крылья. Ведь когда автор выпускает ее, издание начинает жить самостоятельной жизнью».

Известный режиссер сам является героем «Сокровенной истории», читатели могут узнать, как Борисов стал народным депутатом СССР в 90-е годы.

«Книга написана и как системный анализ, и как размышление, и как своеобразный исторический детектив, предельно насыщена цифрами и фактами. В этом смысле она также носит характер исторической хроники и может быть использована как источник сведений для историков, политологов», — отметили организаторы встречи, работники Национальной библиотеки.

В книге излагаются интересные факты о руководителях Якутии — Михаиле Николаеве, Вячеславе Штырове, Егоре Борисове и других ярких общественных деятелях.

Издание выпущено в издательстве «Чопчу» тиражом 3000 экземпляров и будет распространяться через книготорговые сети.

1 из 13