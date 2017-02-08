Художник-постановщик «Сахафильма» открыла выставку в картинной галерее Покровска

30 работ художника-постановщика кинокомпании «Сахафильм» Саргыланы Скрябиной представлены на выставке «Пространственный образ мира». Открытие персональной выставки молодого автора состоялась 7 февраля в Покровске, картинной галерее имени Наума Засимова.

На выставке представлено более 30 работ. По мнению большинства посетителей и сотрудников кинокомпании, в работах Саргыланы, на первый взгляд, изображена незамысловатая жизнь простых сельчан, но в то же время картины наполнены глубоким философским и нравственным смыслом. Выставка организована Управлением культуры Хангаласского улуса и работает до конца февраля, сообщили в кинокомпании «Сахафильм».

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Художник Саргылана Скрябина — выпускница Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова 2016года по специальности художник-постановщик кино и телевидения. Художник комбинированных съемок. Работала в качестве художника — постановщика в фильмах:

— В российских: «Gust game», режиссер: Чже Чан; «Безумная прическа», «Пигмалион», режиссер Назик Джанышпек; «Хирургия», режиссер Мария Ермакова,

— В якутских: «Муммуттар», режиссер: Алексей Амбросьев; «Вертолет», режиссер Михаил Лукачевский; «Кэрэл», режиссер Илья Портнягин, Валентин Макаров, «Странные сны», режиссер Константин Тимофеев; «Аптаах дор5оон», режиссер Александр Лукин и Алексей Амбросьев; «Тойон кыыл», режиссер Эдуард Новиков.