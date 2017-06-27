Хедлайнером Ысыаха молодежи станет рэпер Saas Ustar  

В Мирнинском районе с 30 июня по 2 июля пройдет республиканский Ысыах молодежи. В рамках ысыаха будет фестиваль красок холи и дискотека под открытым небом. Объявлено, что хедлайнерами проекта станут рэпер Гоша Васильев – Saas Ustar и новый, но уже популярный якутский бойз-бенд Snow Voice. Также с ними будут выступать местные мирнинские музыканты – dj Scrime, dj ElectRoman, dj Ivan.

Фишкой вечерней программы станет выступление победителей и участников конкурса гитарных песен и танцев. Во время дискотеки будут разыграны призы и сувениры.

Напомним, что в этом году в Ысыахе молодежи участвуют 33 команды – представлены все группы районов и молодежные общественные организации.

На межрайонных соревнованиях будут выставлены главные призы – микроавтобус УАЗ для центральной, западной и вилюйской группы районов, второй автомобиль будет разыгран для северных районов. Победители Игр Боотуров по двум категориям получат денежный приз в 150 000 рублей.