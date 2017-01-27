«Газпром трансгаз Томск» поддержал постановку якутского спектакля «Манчаары»

Компания «Газпром трансгаз Томск» помогла якутскому театру танца имени Зверева поставить музыкально-хореографический спектакль «Манчаары» в декабре 2016 года.

В Томске прошла встреча генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолия Титова и директора национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С. Зверева – Кыыл Уола Александра Алексеева.

«Благодаря помощи газовиков мы смогли в короткие сроки осуществить уникальный проект. Премьера спектакля, посвященного судьбе одного из героев якутского эпоса, прошла при аншлаге, сегодня он является частью нашего постоянного репертуара», — сообщил Александр Алексеев.

Он рассказал об истории становления театра. За годы существования было поставлено 37 музыкально-театральных спектаклей. При этом главным всегда была ориентация коллектива театра на национальное наследие и традиции Якутии.

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», ведущее свою деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. На территории производственной деятельности общества эксплуатируется более 9 тыс. км магистральных газо- и нефтепроводов. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет более 19 млрд. куб. м. Численность персонала составляет более 8 000 человек. В 2014-2016 годах обществом оказана финансовая помощь органам местного самоуправления, организациям Республики Саха (Якутия) на общую сумму свыше 63 млн. руб. Средства были направлены на реализацию приоритетных социальных проектов на территории Ленского, Олекминского, Алданского и Нерюнгринского районов. В 2014 году между ООО «Газпром трансгаз Томск» и Республикой Саха (Якутия) подписано Соглашение о сотрудничестве на период строительства и эксплуатации МГ «Сила Сибири», в котором определены основные принципы и механизмы взаимодействия сторон при реализации инвестиционного проекта.