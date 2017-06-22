Евгений Чекин принял участие в Ысыахе, посвященном юбилею Максима Аммосова

Председатель правительства Якутии Евгений Чекин 21 июня посетил Намский улус республики, где принял участие в мероприятиях национального праздника Ысыах, посвященного 120-летию со дня рождения выдающегося сына народа саха Максима Аммосова.

Глава кабинета министров выступил на торжественной церемонии открытия памятника Максима Аммосова. «Это еще одно свидетельство того, насколько мы, якутяне, уважаем историю своей республики, чтим память своих выдающихся земляков. Заслуги Максима Кировича перед родным якутским и братскими народами Кыргызстана и Казахстана неоценимы», – сказал премьер-министр.

Торжественная часть Ысыаха началась с парада наслегов Намского улуса. Гимн муниципального образования исполнил сводный хор, перед гостями и жителями улуса выступили участники художественной самодеятельности, известные якутские исполнители.

В сопровождении восьми девушек и девяти юношей в белых одеяниях вышел алгысчыт, который провел традиционный обряд якутского благословения, кормления духа огня и обращения к древним божествам.

После театрализованного представления, посвященного Максиму Аммосову, глава Намского улуса Александр Атласов окропил землю кумысом и установил «Ытык Дуоҕа». Глава приветствовал гостей на Намской земле. Всех присутствующих угостили кумысом и якутскими оладьями.

С речью выступил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков. Председатель правительства Евгений Чекин зачитал приветствие главы республики Егора Борисова, поздравил участников праздника с Ысыахом и вручил государственные награды. Также перед собравшимися выступили советник президента Республики Кыргызстан Мира Карыбаева, внук Максима Кировича Максим Аммосов.

Торжественная часть праздника завершилась всеобщим осуохаем, восхваляющим созидательный труд во имя процветания Родины, символизирующим веру в светлое будущее.