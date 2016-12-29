Для детей Арктики провели творческий конкурс

Региональная общественная организация «Якутская Арктика» совместно с МБУ ДО «Дворец детского творчества» провели с 15 сентября по 1 декабря творческий конкурс для детей «Сказания об Арктике».

Конкурс провели для развития творческих способностей детей и подростков, их интереса к литературе, поэзии, художественной фотографии, кино, воспитания активной жизненной позиции. Участвовали две возрастные группы — от 10 до 14 лет и от 14 до 18 лет по трём номинациям — «Стихи и рассказы об Арктике», «Фоторепортаж», «Год кино».

В конкурсе приняли участие дети из семи арктических улусов: Абыйского, Булунского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Оленекского и Среднеколымского, всего представлено 133 работы. Самыми активными участниками оказались ребята из Верхоянского улуса, они же заняли больше всех призовых мест в номинации «Фоторепортаж».

Отрадно отметить, что в номинации «Стихи и рассказы об Арктике» из шести призовых мест четыре достались детям из Абыйского улуса, что говорит о профессионализме прежде всего учителей. РОО «Якутская Арктика» впервые провело конкурс в виртуальном формате, в планах сделать такие конкурсы традиционными.