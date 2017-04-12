В феврале международный детский фонд «Дети Саха-Азия» объявил заочный конкурс «Воспитание музыкой», который проводился для выявления и поддержки лучших детских музыкальных школ и детских школ искусств. По его итогам девять детских музыкальных школ Якутии получат более 2 млн. рублей.

В конкурсе приняли участие 25 детских музыкальных школ и детских школ искусств республики, заявки от которых поступали до 20 марта.

Критериями для отбора победителей служили оснащенность и потребность в музыкальных инструментах, соотношение педагогического состава к количеству обещающихся, достигнутые результаты учащихся и преподавателей и другие.

Победителями среди городских и поселковых школ стали:

Первое место и возможность приобрести музыкальные инструменты на сумму 500 000 рублей получила Батагайская детская школа искусств.

Второе место и возможность приобрести музыкальные инструменты на сумму 250 000 рублей получила Покровская детская школа искусств.

Третье место и возможность приобрести музыкальные инструменты на сумму 150 000 рублей получила детская школа искусств Жатая.

Победителями среди сельских школ стали:

Первое место и возможность приобрести музыкальные инструменты на сумму 500 000 рублей получила детская школа искусств села Ытык-Кюель Таттинского района.

Второе место и возможность приобрести музыкальные инструменты на сумму 250 000 рублей получили Диринская детская школа искусств Чурапчинского района.

и Булгунняхтахская детская школа искусств.

Третье место и возможность приобрести музыкальные инструменты на сумму 150 000 рублей получили Намская детская школа искусств

Кобяйская детская школа искусств

и Техтюрская детская школа искусств.