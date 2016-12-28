Дети из Якутии приняли участие в концерте в Кремле в память о погибших в авиакатастрофе

В Кремле 27 декабря состоялся концерт Детского хора России под управлением Валерия Гергиева. После авиакатастрофы новогодняя праздничная программа концерта была изменена — выступление большого сводного хора детей из 84 субъектов России посвятили памяти погибших участников Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

В составе сводного хора выступили и дети из городов Якутии — Ленска, Мирного и Якутска. «В делегации нашей республики включены 10 детей, которые были отобраны специальным конкурсом. Все они имеют хорошие вокальные и музыкальные данные. Исходя из измененной программы концерта, дети исполнили русские народные песни «Эй, ухнем», «Зимушка зима», «Зачарованная даль» Пахмутовой и другие. Мы очень рады принять участие в уникальном и масштабном проекте Всероссийского хорового общества и Минкультуры России», — сообщила руководитель делегации Якутии, главный специалист отдела развития профессионального искусства и кино, куратор музыкальных проектов минкультуры Якутии Татьяна Павлова-Борисова.

В концерте Детского хора России в Государственном Кремлевском дворце присутствовали зампред правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский и другие.

В интервью Первому каналу художественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев сказал следующее: «Если бы сегодня мы могли спросить у наших коллег и друзей, а не отменить ли нам сегодняшний концерт сводного хора России, я уверен, что они немедленно бы сказали нам: «Музыка превыше всего, должна звучать музыка. Жизнь будет продолжаться». Страна с трудом, но пойдет дальше, и переживая столь страшную утрату, мы просто должны еще четче понимать, что коллектив должен возродиться, и это должен быть коллектив, достойный огромного имени и колоссальной репутации артистов, которых сегодня уже больше нет с нами».