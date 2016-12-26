Бриллиантовый цирк приглашает в «Школу Санты»

До Нового года осталось совсем немного времени. Планируя свой отдых, не забудьте про цирк! То, какие воспоминания будут сопровождать вашего ребенка в будущей жизни, во многом зависит от того, как он увидит и воспримет волшебный праздник. Каждый год мы готовим интересную новогоднюю программу.

По традиции новогодние праздники начинаются с детских представлений.

Мы приглашаем вас с 20 декабря по 17 января в банкетный зал Бриллиантового цирка на новогодний утренник «Школа Санты»!

Ваши любимые герои из сказок и мультфильмов являются прилежными учениками Санты. Но именно перед Новым годом появляется злой волшебник Гаргамель и начинает проявлять свои вредные проделки. Конечно же, Санта и ваши любимые герои пытаются сделать все, чтобы победить злого волшебника!

Заявки принимаются по телефону: 8-914-221-00-71; 735-537