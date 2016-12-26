Бриллиантовый цирк приглашает на музыкально-цирковую сказку «Подарок Деда Мороза»

Близится долгожданный самый любимый и сказочный праздник Новый год. Все мы уже живем мечтой о празднике, подарках, долгих новогодних каникулах и ждем волшебства! Бриллиантовый цирк с радостью сообщает, что в дни новогодних каникул с 28 декабря по 8 января на арене цирка состоится невероятное сказочное представление с уникальными трюками «Подарок Деда Мороза»!

Главные герои в поисках пропавшего подарка побывают в разных странах планеты и даже в подводном мире. Познакомятся со сказочными героями, умеющими летать, жонглировать и совершать невероятные акробатические чудеса, встретятся с разными животными, обитателями той или иной страны. В финале юные зрители узнают, что же действительно является подарком Деда Мороза!

Приглашаем всех детей и взрослых окунуться в зимнюю сказку! Вас ждут невероятные приключения и море позитивных эмоций с нашими героями, и специально для вас гости из Московского цирка, впервые в Якутске единственная в России Коза-канатоходец!

График представлений:

С 28 по 30 декабря начало в 15.00.

Со 2 по 7, 14, 15 января начало в 12.00 и в 15.00.

8 января начало в 11.00 и в 16.00

Цена билета 500-800 рублей.

Справки по телефону: 735-537, 42-95-68.