«Arco ARTico» отметил пятилетие

Успешно прошел концерт струнного ансамбля «Arco ARTico» Государственной филармонии Якутии в большом зале Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Ансамбль молодой – ему всего пять лет. Но он уже добился признания не только в Якутии, но и за ее пределами: Москве, Санкт-Петербурге. В его составе – выпускники Высшей школы музыки и музыкального колледжа.

Ведущим выступил Андрей Дедюкин. «Просто о сложном» — так открыл он тему своего рассказа о музыке. А затем исполнил на скрипке пьесу Астора Пьяццоллы «Milonga en re».

В первом отделении прозвучали «Маленькая Ночная серенада» Моцарта, премьера «Камерная симфония» К. Герасимова, эстрадная пьеса «Дым» Д. Керна в исполнении двух скрипок в сопровождении ансамбля, мелодия из кинофильма «Список Шиндлера». Еще раз порадовал Астор Пьяццолла в пьесе «Весна» в исполнении Сардааны Захаровой (соло на скрипке).

Во втором отделении музыканты, солисты и ансамбль «Arco ARTico» исполнили музыкальные произведения Карла Дженкинса «Palladio», Н. Михеева из кинофильма «Мой убийца», «Эрэл» и других. Закончился концерт ансамбля музыкальной пьесой Баха – Гуно «Аве Мария».

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