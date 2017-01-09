Ансамбль «Сюрприз» участвует в международном конкурсе

Сегодня 31 участник ансамбля «Сюрприз» под руководством Екатерины Егоровой и Виктории Дьяконовой вылетели на Международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок Арт Премиум» ­ полуфинал Ежегодной национальной премии в области исполнительского искусства «Art-PremiumPeopleAwards». Конкурс пройдет в Государственном Кремлевском Дворце города Москвы с 10 по 13 января.

В дни новогодних каникул сюрпризовцы участвовали в праздничных представлениях и ежедневно дарили зрителям радостные эмоции, красоту своего творчества и таланта.

Образцовый коллектив РФ, народный ансамбль танца «Сюрприз» с блеском завершил свой новогодний марафон: 12 детских утренников в родном ДДН им.А.Е.Кулаковского, участие в 19-ти представлениях Государственного Саха цирка, Новогодняя елка Главы Якутии, бесчисленное множество подготовительных репетиций.

В концертах приняли участие все группы ансамбля — от подготовительной до старшей.

1 из 13