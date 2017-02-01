Ансамбль Arco ARTico: 5 лет музыкальных экспериментов

Филармония Якутии приглашает на концерт в честь 5-летия самого яркого и непредсказуемого музыкального коллектива — струнного ансамбля Arco ARTico.
В программе — избранная классика, мировые шедевры в жанре кроссовер (смешение стилей), а также премьера сочинения Кирилла Герасимова «Камерная симфония», специальный гость Денис Антипин – Denzzl.
Специально для зрителей подготовлено множество приятных сюрпризов в программе концерта.
Всех желающих может запечатлеть профессиональный фотограф в специально подготовленной фотозоне с настоящими музыкальными инструментами.
Приглашаем к участию в конкурсе в инстаграм: instagram.com/filarmony
Главный спонсор – гостиница «Лена»
Розыгрыш призов по входным билетам от:
— ООО «Сеть канцелярских магазинов Акварель»
— Торговая сеть «Хозмаркет»
— Дизайн-студия «Уран»
— Творческое объединение «КЭМвидео»
— Кинотеатр «Zoom»
— Ювелирная фирма «Симэх»
— ОАО ФАПК «Сахабулт»
Стоимость билетов: 500-700-1000 рублей.
Действуют скидки 20% пенсионерам и студентам, коллективные заявки.
Ждем вас в Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
Кассы Филармонии Якутии:
ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час.
ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.
Также билеты можно приобрести в кассах партнерской сети «Тессерус»
Онлайн-продажи на сайте: www.filarmony.ru (закрываются за 3 дня до концерта)