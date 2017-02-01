Ансамбль Arco ARTico: 5 лет музыкальных экспериментов

Филармония Якутии приглашает на концерт в честь 5-летия самого яркого и непредсказуемого музыкального коллектива — струнного ансамбля Arco ARTico.

В программе — избранная классика, мировые шедевры в жанре кроссовер (смешение стилей), а также премьера сочинения Кирилла Герасимова «Камерная симфония», специальный гость Денис Антипин – Denzzl.

Специально для зрителей подготовлено множество приятных сюрпризов в программе концерта.

Всех желающих может запечатлеть профессиональный фотограф в специально подготовленной фотозоне с настоящими музыкальными инструментами.

Приглашаем к участию в конкурсе в инстаграм: instagram.com/filarmony

Главный спонсор – гостиница «Лена»

Розыгрыш призов по входным билетам от:

— ООО «Сеть канцелярских магазинов Акварель»

— Торговая сеть «Хозмаркет»

— Дизайн-студия «Уран»

— Творческое объединение «КЭМвидео»

— Кинотеатр «Zoom»

— Ювелирная фирма «Симэх»

— ОАО ФАПК «Сахабулт»

Стоимость билетов: 500-700-1000 рублей.

Действуют скидки 20% пенсионерам и студентам, коллективные заявки.

Ждем вас в Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

Кассы Филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах партнерской сети «Тессерус»

Онлайн-продажи на сайте: www.filarmony.ru (закрываются за 3 дня до концерта)