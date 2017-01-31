Анатолий Добрянцев участвовал в культурно-этнографическом десанте

Культурно-этнографический десант «Нам доверена память» побывал в Олекминском и Хангаласском улусах. Его участниками стали первый заместитель председателя Ил Тумэн, сопредседатель Ассамблеи народов РС(Я), председатель общественной организации «Потомки государевых ямщиков» Анатолий Добрянцев, руководитель Центра национальных культур ДДН им.А.Е. Кулаковского Ирина Стрекаловская, молодежный ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямская гармонь» и руководитель Юта Асекритова, гармонисты Валерий Варфоломеев, Геннадий Петров, Сергей Петров, Борис Добрянцев.

Десант прошел 27-29 января по маршруту ямщицкого тракта: Якутск – с.Саныяхтах – с.Малыкан (Олекминский улус) – с.Исит – с.Кытыл-Дюра – с.Едяй – с.Синск (Хангаласский улус) – Якутск. Участники изучали уникальную культуру государевых ямщиков средней Лены, встречались с носителями культуры.

В каждом селе прошли совместные концерты, ямщицкие посиделки, отчет народного депутата Анатолия Добрянцева перед жителями. В Саныяхтахе проведен круглый стол «О подготовке и проведении 275-летия со дня становления Иркутско-Якутского почтового тракта в РС(Я)».

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Напомним, что Иркутско–Якутский тракт проходил по левой стороне реки Лены. Это была одна из самых длинных и тяжелых дорог Сибири с огромными расстояниями между станциями. На всем пути было расположено 28 станций. В 1778 году их насчитывалось уже 36, а к 1917 году – 66. Для работы на тракте были завезены семьи крестьян из центральных губерний России. Они освобождались от крепостного права, бесплатно получали землю и угодья.

По тракту возили товары, почту, грузы. Для определения места установления почтовых станций между Иркутском и Якутском работала комиссия. Через каждые 15 – 30 километров (до этого расстояние между станками было больше) ставили столбы с номерами для будущих постоянных почтовых станций. Иркутско–Якутский тракт дал начало Вилюйскому, а также Верхоянскому, Колымскому трактам, другая его ветвь – это Аянский и Охотский тракты. По этим дорогам проходили казачьи отряды, собиравшие ясак, затем их сменили различные экспедиции исследователей северных земель, берегов Ледовитого океана.