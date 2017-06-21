Александр Жирков: Каноны Ысыаха показывают древность национальной культуры саха

От имени Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии и Национального организационного комитета республики по подготовке и проведению Второго Десятилетия Олонхо поздравляю с национальным праздником Ысыах.

Два значимых и знаковых явления традиционной культуры народа саха – Ысыах и Олонхо овеяны глубоким философским смыслом и олицетворяют связь времен – прошлого, настоящего и будущего. В них заложены идеи гармонии человека и природы, целостности мира, бережного отношения людей к памяти своих предков, своим корням как истокам сохранения будущего нашего народа. Каноны Ысыаха показывают древность национальной культуры саха, ее созидательную и консолидирующую силу.

Ысыах 2017 года объединит многонациональный народ республики под эгидой исторических событий, имеющих огромное общественно-политическое значение, — 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летия со дня основания Якутской АССР и 120-летия со дня рождения выдающегося сына народа саха, одного из основателей государственности республики Максима Аммосова.

В этом году XI республиканский национальный праздник Ысыах Олонхо состоится на вилюйской земле, родине известных олонхосутов Семена Каратаева-Ырыа Дыгыйар, Василия Каратаева, Семена Иванова, основоположника профессионального музыкального искусства в Якутии, композитора Марка Жиркова, 125-летие со дня рождения которого отмечает вся республика.

За время проведения Ысыаха Олонхо имена сотни мастеров кузнечного дела, национального шитья стали известны не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. В этом году на Ысыахе Олонхо мастера поделятся секретами изготовления якутского лука и впервые состоятся соревнования по стрельбе из традиционного вида лука.

Пусть каждый участник и гость Ысыаха прочувствует заложенную в нем вдохновляющую силу праздника, объединяющую людей разных национальностей, религиозных убеждений и политических взглядов.

Уверен, Ысыах Олонхо на древней вилюйской земле будет способствовать дальнейшему сохранению и приумножению мирового культурного наследия, передаче подрастающему поколению духовного опыта, традиций, ценностей народа.

Крепкого здоровья, мира и согласия, счастья и благополучия!

Председатель Ил Тумэн, председатель Национального организационного комитета по подготовке и проведению Второго Десятилетия Олонхо Александр Жирков