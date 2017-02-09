Говорят звезды. Гороскоп на 9 февраля

Старайтесь действовать самостоятельно: так будет проще воплотить свои замыслы в жизнь, добиться поставленных целей. Вероятны споры, разногласия с коллегами и единомышленниками, часто даже с близкими людьми трудно договориться о каких-то совместных действиях, достичь компромисса.

ОВЕН

Благоприятный день, особенно для мужчин-Овнов, которые занимаются коммерческой деятельностью. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, деловитость. Женщины-Овны могут быть обмануты в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

ТЕЛЕЦ

Мелкие неприятности могут испортить вам настроение. Постарайтесь умерить мнительность, и все уладится. Сегодня усиливаются дар предвидения и интуиция, но необходимы сдержанность и такт в общении. Помните: всего одно неосторожное слово может стать причиной многих неприятностей.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня серьезный день, связанный с духовными поисками. Усиливается дар предвидения и интуиция, но необходима сдержанность, чтобы общение принесло позитивные результаты. Будьте предельно внимательны и осторожны с партнерами, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Звезды предупреждают и о возможных осложнениях в отношениях с друзьями или родственниками.

РАК

Не обращайте внимания на мелкие неприятности — пройдет время, и все уладится. Руководителям советуют позаботиться о создании здорового морального климата для подчиненных. Личные отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что к вам заглянут старые знакомые. Вас вполне могут ожидать разного рода неожиданности. Постарайтесь не терять голову.

ЛЕВ

Усиливаются жизненный потенциал, творческие способности, деловитость. Женщины-Львы могут быть обманутыми в любовных отношениях. Коммерческие операции мужчин-Львов сулят успех. Организаторские способности и умение рационально распределять время положительно скажутся на результатах работы.

ДЕВА

День отмечен гармонией, получением космической энергии, справедливостью. Благоприятный день для устройства быта, обращения в органы власти, к начальству. Личное обаяние и упорство помогут вам достичь высоких результатов. Покровительство Венеры благоприятно скажется на личной жизни. Не исключено, что вы встретитесь со старыми знакомыми.

ВЕСЫ

Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией, покровительством высших сил, справедливостью. Сегодня, как никогда, необходимы сдержанность и такт в общении. Личное обаяние поможет вам решать множество вопросов одновременно. Будьте особенно осторожны в словах, так как возможно недопонимание и обиды партнеров и членов семьи.

СКОРПИОН

Постарайтесь найти возможность для загородных прогулок в обществе близких друзей или членов семьи. Рекомендуется выполнение комплекса дыхательных и физических упражнений на свежем воздухе. Однако, будьте осторожны — велика вероятность простудных заболеваний, которые чреваты осложнениями.

СТРЕЛЕЦ

Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией, покровительством Высших сил, справедливостью. Жизненный потенциал на высоком уровне, усиливается энергичность, сексуальность, дар предвидения, интуиция. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок. Сегодня вас ожидают личные свидания или дружеские встречи. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на вас обоих.

КОЗЕРОГ

День отмечен гармонией, получением космической энергии, справедливостью. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений. Несмотря на препятствия и трудности, вы сумеете преодолеть все ловушки. Сны справедливы, ожидайте исполнения.

ВОДОЛЕЙ

Этот день благоприятен для восстановления дружеских отношений. Будьте готовы к неожиданным встречам с давними друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений, не нужно ставить перед собой глобальные задачи, так как вас ждет обман или разочарование. Если это возможно, проведите больше времени на свежем воздухе.

РЫБЫ

День благоприятен для любви, зачатия, творческих исканий. Внимательно отнеситесь к коллегам. Не упустите возможность реализации творческого потенциала. Рекомендуются встречи, обмен опытом, наставничество. В конце дня не исключена приятная новость, какая-то прибыль, прибавление в семействе. Основные враги Рыб сегодня — резкие выражения и злоупотребление алкоголем.

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