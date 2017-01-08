Говорят звезды. Гороскоп на 8 января

Благоприятный день для индивидуального творчества, а также для общения с друзьями, приема гостей. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе. Вечером вероятны испытания в отношениях между родителями и детьми.

ОВЕН

День может быть очень тяжелым. Неожиданная новость или неприятная встреча может стать причиной стрессов или болезни. Новое увлечение не окажется длительным для женщин-Овнов. Ваш избранник не оправдает возложенных на него надежд. Звезды предостерегают от излишней самоуверенности мужчин-Овнов. Отношения с представительницами прекрасного пола могут быть обескураживающими.

ТЕЛЕЦ

Откажитесь от дальних поездок. Вероятность конфликтных ситуаций, болезни или травмы очень высока. Займитесь приведением дел в порядок. Будьте аккуратны и точны. Отношения с сотрудниками и начальством улучшатся. Окружающие оценят вашу твердость и принципиальность.

БЛИЗНЕЦЫ

Неудачный день во всех отношениях. Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам обойти острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Возможно, общество близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей.

РАК

В этот день вы можете не опасаться срывов и неудач. На следующей неделе вы сможете обойти любые острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Ваша половина может проявить к вам повышенное внимание. Этот день благоприятен для интимных встреч. Однако не стоит вступать в случайные связи, ведь под угрозой отношения с любимым человеком.

ЛЕВ

Сегодня ко всем предложениям следует относиться с крайней осмотрительностью. Щедрость или излишняя доверчивость могут стать причиной ошибки. Не исключено, что вас попытаются обвести вокруг пальца. Расположение звезд благоприятно для любви, семейных отношений, новых знакомств, которые могут перерасти в серьезные длительные отношения.

ДЕВА

День неблагоприятный для финансовой деятельности. Следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. В первой половине дня вероятны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более, чем обычно. Со здоровьем сегодня возможны неприятности. Вторая половина дня потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких.

ВЕСЫ

Самый неподходящий день для решения житейских вопросов. Возрастет раздражительность и недовольство. Возможно, общество самого близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей.

СКОРПИОН

Возможно, что и сегодня вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации виноваты вы сами. Не будьте категоричными и непримиримыми. Общение с детьми принесет вам огромное удовольствие и позволит отвлечься от тяжелых мыслей.

СТРЕЛЕЦ

Удачный день во всех отношениях. Это самый подходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам обойти подводные рифы, но только не пускайтесь в явные авантюры. Сны обычно исполняются. Бездна, пропасть, овраг во сне — неприятность от женщины.

КОЗЕРОГ

Сегодня самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам обойти острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков.

ВОДОЛЕЙ

День отмечен возрастанием жизненных сил и творческого потенциала. Возможно, что ваши воображение, кипучая энергия и стремление к новому заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Постарайтесь трезво оценить создавшуюся ситуацию, чтобы не разочароваться. День благоприятен для интимных отношений. Вероятен эмоциональный взлет и ощущение новизны.

РЫБЫ

Возможно, сегодня вы сможете нормализовать обстановку в семье. Однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как взаимные обиды трудно забываются. Общество близких людей поможет вам отвлечься от неприятностей. К тому же новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения.

SuperCook.ru